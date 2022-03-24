Maske ve eldivenden gece elbisesi yaptılar

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde kadınlar, atıkları kıyafete dönüştürdü ve podyumda sergiledi. Ünlü modacı Tanju Babacan’ın da takip ettiği defilede, pandemiyle birlikte hayatın ayrılmaz parçası olan maske ve eldivenden yapılan gece elbisesi büyük beğeni topladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bugün sayıları 4 olan yaşlı evleri üyesi kadınlar, 2 yıl önce sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkat çekmek için bir proje üzerine çalışmaya başladı. Yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlı evi sakinleri, komşuları ve mahallelerindeki bakkallardan atıklar topladı ve 2 aylık bir çalışmanın ardından yumurta kabuğundan takı, plastik fileden şapka, gazete kağıdından küpeyle tamamladıkları geri dönüşüm tasarımı oluşturdular.

Oluşturdukları tasarımla defileye çıkmaya hazırlanan kadınlar, pandemi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edilince hazırladıkları kıyafetleri sandıklara kaldırdı. O elbiseler, aranın ardından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla sandıktan çıktı. Küçük dokunuşlarla kıyafetler defile için hazır hale geldi, tasarıma bu arada yenileri de eklendi.

Köpük tabaklardan etek, plastik çatallardan şapka, pet şişe kapaklarından mont, pandemiyle birlikte hayatın ayrılmaz parçası olan maske ve eldivenden yapılan gece elbisesinin yer aldığı 21 kıyafet, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen defileyle tanıtıldı. Defilede kıyafetleri yine yaşlı evi üyesi kadınlar sergiledi. Defileyi 5 yıl önce kaybettiği Alzheimer hastası annesi kendisi unutmasın diye sakallarını kırmızıya boyayan modacı Tanju Babacan da izledi. Babacan’ın yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı da defilede yer aldı.

Defilenin ardından modacı Babacan, “Bu akşam yaşlanmanın ne kadar kuvvetli bir şey olabileceğini gördüm. Tasarım gücü kuvvetli hareketler gördüm. Her birinin ellerinden hürmetle öpüyorum. Beni çok duygulandırdılar. Belediyemize ve Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.