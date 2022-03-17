Samsun’da, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın en fazla önemsediği projeler arasında yer alan “Masal Ormanı Projesi” hayata geçiyor.

Tekkeköy Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan ve ilçenin değerine değer katacak masal ormanı projesinin en önemli adımlarından biri olan alanın kiralanması ile ilgili protokol imzalandı.

Tekkeköy’de yediden yetmişe herkesin heyecanla beklediği yeni bir projenin daha hayat bulmaya başladığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Uzun bir süre kiralama sürecini beklemiş olduğumuz manzarası ve konumuyla ilçemizin en güzel noktalarından olan Kurtuluş Mahallemiz sınırları içerisindeki Hacı Ali Ekinci Ormanı olarak da bilinen 40 bin metrekarelik alanda planladığımız bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Protokol İmzalandı

Projenin hayata geçirilmesindeki ilk adımın tamamlandığını söyleyen Başkan Togar, “Samsun Orman İşletme Müdürümüz Menderes Özkolay ile birlikte 2023 yılı içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz Masal Ormanı projemizin alanının kiralanması protokolünü imzaladık. Bu alan içerisinde kent ormanı, oyun ve spor alanları, ahşap yürüyüş yolları, kır kahvesi dışında Dede Korkut, Oğuz Kağan, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Karagöz ve Hacivat gibi daha birçok Türk masal kahramanları yer alacak. Ayrıca Cüce Köyü, Şirinler Köyü, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız gibi birçok çizgi film kahramanlarının bulunacağı Karadeniz’de bir ilk olacak olan orman içi temalı park yer alacak. Yediden yetmişe herkesin hoş vakit geçirip günün yorgunluğunu atabileceği bu güzel projemizin tamamlanıp hayata geçmesini herkes gibi bizlerde heyecanla bekliyoruz. Kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacağımız masal ormanı projemiz şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.