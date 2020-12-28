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Martıların balık atığı savaşı
Trabzon’da Toptancı Balık Hali’nde her sabah yüzlerce martı her sabah kendilerine atılan balık atıklarını kapmak için mücadele veriyor.
Çevre 28.12.2020, 09:34
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Trabzon’da Toptancı Balık Hali’nde her sabah yüzlerce martı her sabah kendilerine atılan balık atıklarını kapmak için mücadele veriyor.
Toptancı Balık Hali esnafı tarafından her sabah kendilerine atılan balık atıkları kapmak için kıyasıya mücadele veren martılar, yanlarından geçen insanlara bile aldırış etmezken yıllardır Balık Halini mekân tutuyor.
Çevre esnafları martıların Balık Halinin artık maskotları olduğunu belirterek bu duruma yıllardır alıştıklarını söylüyor.
Genelde çevre işyerlerinin çatılarında kendilerine atılacak balık atıklarını bekleyen martılar balık kasasını görür görmez hemen harekete geçmeleri ilginç görüntüler oluşturuyor.Martıların balık halinin maskotu olduğunu belirten Gürkan Mazlum, “Martılar buranın maskotları. Onları yemliyoruz, yediriyoruz. Kalan balık artıklarımızla beraber onları besliyoruz. Sonuçta onlarda bir can taşıyor, insan olarak onları beslememiz gerektiğine inanıyorum. Atılan yemleri kapmak için kıyasıya mücadeleleri gerçekten görülmeye değer. Elimizdeki kabı görür görmez hemen uçuşuyorlar. Artık buraya alıştılar” dedi.
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