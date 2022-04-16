Martıdan kartal pozu

Martının kartal pozu görenleri şaşırttı.

Özellikle sahil kısımlarında yaşayan martılar, denizlerde yeterince yiyecek bulamayınca, şehir merkezlerinin yolunu tuttu. Evlerin çatılarına konan martılar, şehir hayatına alışmaya başladı. Bazen onlarca martı çatılarda soluklandı.

Çatılarda bekleyerek çevreyi gözleyen martılar, insanların dikkatini çekiyor. Bacaya konarak etrafı seyreden bir martının ilginç hareketleri ise objektiflere yakalandı. Martının zaman zaman kanat çırpması, dans eder gibi yapması ve kartal gibi durması anbean görüntülendi.

Martının kartal gibi poz vermesi de Beşiktaş’ın kartal logosunu akıllara getirdi. O anı görenler ise “Beşiktaşlı martı” yorumunu yapmaktan kendini alamadı.