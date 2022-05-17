Martı Adası’nın müdavimleri dönmeye başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı zirvesindeki krater gölünün içinde yer alan Martı Adası’nın müdavimleri havaların ısınmaya başlamasıyla gelmeye başladı.

Kar yağışının en yoğun yaşandığı kentlerden olan Bitlis’in en çok kar alan ve kış mevsiminin en uzun süre devam ettiği yerlerin başında gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderasında yaklaşık 7 aydır devam eden kış yerini bahara bıraktı. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan kaldera içinde yer alan adalar ve birçok doğal güzellik ise keşfedilmeyi bekliyor. Keşfedilmeyi bekleyen yerlerden biri olan ve sadece martıların yaşadığı ada ise Nemrut’un keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden biri. Adını ev sahipliği yaptığı martılardan alan Martı Adası’nda bugünlerde tatlı bir telaş hakim. Kışın yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte adadan ayrılmak zorunda kalan martılar, uzun süren kış sonrası havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden dönmeye başladı. Özellikle yaz aylarında martılardan geçilmeyen ada, görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor.

Bugünlerde yüzlerce martının cıvıltısı ve kraterin doğal güzelliğiyle bütünleşen ada, krateri görmeye gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) olarak #Nemrut2022 sloganıyla 2022 yılını Nemrut Kalderasını tanıtma yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, kalderada keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliğin bulunduğuna dikkat çekti. Keşfedilmeyi bekleyen yerlerden birinin de adını ev sahipliği yaptığı martılardan alan Martı Adası olduğuna dikkat çeken Aygül, "Kaldera içinde bulunan büyük göl birden fazla küçük koyu ve küçük adacıkları barındırıyor. Bunlardan biri de Martı Adası ve Martı koyu. Araçla ulaşım biraz zor, zorlu bir arazide yürümek gerekiyor. Ancak ulaşılan eşsiz manzaraya değiyor. Nemrut kalderasının en güzel yerlerinden birisi burası" dedi.