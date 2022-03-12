’Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözü tam bugün için söylenmiş

Bilecik’te dünden beri devam eden lapa lapa yağan kar yağışı ’Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözünü akıllara getirdi.

Bilecik ve ilçelerini dünden bu yanan etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönden etkilerden, sürücülere zor anlar yaşadı. Bilecik kent merkezinde dün gece başlayan lapa lapa kar yağışı belli aralıkla devam ediyor. Cadde ve sokaklar kar kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı köy yollara kapanırken, hava sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezindeki kar yağışı ’Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözünü akıllara getirdi.

Yağan karın tadını çıkaran Anıl Görkem Çoban, "Martın 12’sinde havalar çok karlı. Çok şaşkınız gerçekten de ’Mart kapıdan baktırdı’. Ne diyelim bereket yağıyor diyelim" dedi.

Emirhan Şahin ise, aracının üzerini 1 saate bir kardan temizlediğini anlatarak, "Dondurucu soğuklar geri geldi. Uzun zamandır böyle bir soğuk olmadı. Bu yağışlara biz de şaşırıyoruz. ’Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözünü tam bu havada oldu. Soğuklar 7-8 derece düştü. Ama bu yağışlar rabbimin büyük nimeti" dedi.