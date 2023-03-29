Mart kapıdan baktırdı: Kavak beyaza büründü

Samsun’un Kavak ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Karadeniz’i etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Samsun’un sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerinde de kar şeklinde etkili oldu. Kavak’ta sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede araçlar ve bitkilerin üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.

Kavak ilçesinde sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışının ilçeye bağlı mahallelerde ulaşımda bir aksamaya neden olmaması için de Kavak Belediyesi ekipleri teyakkuza geçerek çalışmalara başladı. Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.