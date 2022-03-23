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Mart bitti, kar esareti bitmedi: 2 metre karla zorlu mücadele

Kastamonu’da 1 haftadır etkili yoğun yağış sebebiyle kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için ekipler zorlu coğrafyada mücadele veriyor.

Çevre 23.03.2022, 11:14
Mart bitti, kar esareti bitmedi: 2 metre karla zorlu mücadele

Kastamonu’da 1 haftadır etkili yoğun yağış sebebiyle kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için ekipler zorlu coğrafyada mücadele veriyor.

Kastamonu’da geçen hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerin yüksek kesimlerine kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı köylerin yollarında Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri mücadele veriyor. Onlarca köye ulaşıma sağlanması için İl Özel İdaresi ekipleri, 116 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz Dağı gibi Türkiye’nin yüksek rakımlı dağlarının yer aldığı Kastamonu’da mesai gözetmeden çalışan ekipler, kardan kapanan 24 saat boyunca mücadele veriyor.

50 bin kilometrelik yol ağını ulaşıma açtılar

Yağışın geçmiş yıllara göre hem daha erken hem de daha yoğun olması sebebiyle bu yıl kar mücadelesine erken başlayan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 38 greyder 25 yükleyici, 20 kanal kazıcı yükleyici, 10 dozer, 4 rotatif, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler ve 2 akaryakıt tankeri olmak üzere 116 araçla çalışmaları yürütüyor. Ekipler, bin 54’ü köy, 2 bin 614’ü mahalle, toplam 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu’da, 9 bin 836 kilometre yol ağında zorlu kar mücadelesi gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışıyla tekrar kapanan bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kalan ekipler, 50 bin 408 kilometre yol ağında kar mücadelesi gerçekleştirdi.

Zorlu coğrafyada mücadele veriyorlar

Sabah erkenden yola çıkıp akşam geç saatlere kadar kapanan yolları açmak için çalışan görevliler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı dağ yollarında büyük mücadele veriyor.

“Yolunu açtığımız köyde kahraman gibi karşılanıyoruz”

Gece gündüz mesai gözetmeksizin yolları açık tutabilmek için çalıştıklarını söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Karla Mücadele Servis Şoförü Vedat Bal, “Yaklaşık 3-4 aydır kar ile mücadelemiz devam ediyor. Uzun zamandır bu kadar yoğun kar yağdığını bilmiyorum. Mart ayında bu kadar yüksek kar yağdığını hatırlamıyorum. Yolları açık tutabilmek için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor” dedi.

"Yolları açarken zorlandığımız zamanlar oluyor"

Yaklaşık 2 metre kar kalınlığında yolları açmak için mücadele ettiklerini belirten Bal, “Biz burada yollarımızı açıyoruz. Hastalarımız oluyor, cenazelerimiz oluyor, bu talepleri yerine getiriyoruz. Örneğin dün akşam bir cenazemiz olmuştu. Sabah saatlerinde yolu açmaya başlayıp gece saat 03.00’e kadar çalıştık. Uzun uğraş sonunda köyümüzün yolunu açtık ve cenazenin defin edilmesini sağladık. Cenaze yakınlarını ve cenaze sahiplerini de köylerine kadar ulaşmalarını sağladık. Şu anda halen yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yolları açarken zorlandığımız zamanlar oluyor. Karın sıkışık ve yüksek olmasından dolayı zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama makinelerimizin kuvvetli olmasından dolayı gecikmeli de olsa yollarımızı açıyoruz” diye konuştu.

"Yolu açıldığında yüzleri bile gülmesi bizleri ayrı mutlu ediyor"

Yollarını açtıkları köylerde kahraman gibi karşılandıklarını söyleyen Bal, “Köylerimizin yolunu açınca köylerde kahraman gibi karşılanıyoruz. Bizlere ikramlarda bulunuyorlar, yolları açıldığı için seviniyorlar. Köylülerimizin yolu açıldığında yüzleri bile gülmesi bizleri ayrı mutlu ediyor. Aslında biz burada sadece yol açmıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları oluyor, ilaçları bitiyor, ekmek ihtiyaçları oluyor, biz bunları da götürüyoruz ve bu sayede köylülerimizin de hayır duasını alıyoruz. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen halen karla mücadele ediyoruz”

Kastamonu’nun Ağlı kırsalında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cebrail Keleş de şunları kaydetti:

“Kızılcaelma köy yolunda bulunuyoruz. Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen halen karla mücadele ediyoruz. Ben 170 santimetre boyundayım. Şu anda benim boyumu aşan bir kar yüksekliği var. Bu kar, normalde daha yüksek fakat zamanla sıkışmış kardır. Normalde şu anda karın yüksekliği 2 metrenin üzerindedir.”

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