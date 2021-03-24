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Mart ayında yağan kara esnaf hem sevindi hem şaşırdı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı ise Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Mart ayında yağan kara ise esnaf hem sevindi hem şaşırdı.

Çevre 24.03.2021, 09:28
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Mart ayında yağan kara esnaf hem sevindi hem şaşırdı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı ise Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Mart ayında yağan kara ise esnaf hem sevindi hem şaşırdı.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasının bazı ilçelerinde aralıklarla lapa lapa kar yağışı görüldü. Dükkanlarını açmak için gelen esnaflar ise mart ayında yağan kar karşısında hem şaşırdı hem de oldukça sevindi. Esnafın kar sevinci ise tebessüm ettirdi.

"Mart ayında kar yağmasını beklemiyorduk"

Yağan karları dükkanlarının önünden temizleyen esnaf Adem Erenoğlu, ”Ben yeni kalktım geldim her yer beyaz olmuş. Dükkanımızı da açmaya çalışıyoruz ama yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı. Mart ayında kar yağmasını beklemiyorduk. Kar şuan çok yağıyor” diye konuştu.
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hafif yağmur