Mart ayında karla mücadele sürüyor

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı köy ile mezralarda, kar ve heyelandan dolayı kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Valilik koordinesindeki İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, Mayıs ayında da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü Pirbug mezrasının yolundaki karlar ve yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, ekipler tarafından temizleniyor.

Ekipler, bölgedeki çalışmaların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.