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Marmaris’te yaz devam ediyor

Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz mevsimi yaşanmaya devam ediyor. Otellerin ve halk plajlarının doluluğu ve ilçede denize girenlerin çoğunluğu drone ile görüntülendi.

Çevre 18.09.2021, 10:14
Marmaris’te yaz devam ediyor

Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz mevsimi yaşanmaya devam ediyor. Otellerin ve halk plajlarının doluluğu ve ilçede denize girenlerin çoğunluğu drone ile görüntülendi.

Marmaris ilçesinde Rus ve yerli turistlerin ve yaşayan vatandaşların hala denize giriyor olması turistik ilçeye yurt içi ve yurt dışından tatil tercihlerini arttırıyor. İstanbul’dan oğlu ile tatile gelen Nilüfer Dirioğlu, "Pandemi sürecinde tatile çıkamamıştık rezervasyonlarımızı da iptal etmedik. Burası çok güzel çok sıcak hatta plajda güneşlenecek yer bulamadık. Cennet gibi bir yer harika, çok sevdik burayı " diye konuştu.

Murat Kelleci ise, "Yılın belli zamanlarında Marmaris’te oluyorum. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Kasım ortasına kadar denize girilebiliyor’’ dedi. Rus turistler de Marmaris’i ve denizi çok sevdiklerini belirtiler.

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