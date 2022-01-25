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Marmaris’te yağan kar vatandaşlar için eğlence oldu

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Türkiye’nin birçok bölgesinde kar sebebiyle zorluklar yaşanırken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde kar ise vatandaşların eğlencesi oldu.

Çevre 25.01.2022, 17:35
Marmaris’te yağan kar vatandaşlar için eğlence oldu

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Türkiye’nin birçok bölgesinde kar sebebiyle zorluklar yaşanırken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde kar ise vatandaşların eğlencesi oldu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Marmaris’te yağan kar vatandaşları sevindirdi. Özellikle kırsal kesimlerde kar kalınlığı 7 santime ulaşırken, kara hasret olan Marmarisli vatandaşların eğlencesi oldu. Uzun yıllar sonrasında yağan kar, ortaya çıkardığı manzaraları ile görsel şölen sundu. Özellikle çocuklar karın keyfini çıkarırken, jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Karı fırsat bilerek yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar, hem kartopu oynadı, kardan adam yaptı hem de leğene binerek karda kaydı.

Okulların da yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte kartopu oynamaya gelen 9 yaşındaki Efe Ersan, Marmaris’te ilk defa kar gördüğünü ifade ederek “İlk defa Marmaris’te kar gördüm. Ailemle buraya geldim, kar topu oynadım, karda yuvarlandım. Gerçekten çok mutluyum” dedi. İlk defa kar gördüğünü söyleyen 11 yaşındaki Gül Karaca ise “Kuzenimle kar oynadık. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çünkü Marmaris’te ilk defa kar gördüm” dedi.

“Yanan ormanlar beyaz gelinlik ile süslendi”

Torunları ile birlikte kartopu oynamaya geldiğini ifade eden Dursen Özsoy, “Torunlarımı kar topu oynamaya getirdim. Çok uzun zamandır Marmaris’e kar yağmadı. Ekiplere de teşekkür ederim, yolları güzel temizlemişler. Buraya çok rahat geldik. Kar görmek için uzağa gitmeye gerek yok Turunç ve Osmaniye tepeleri bembeyaz. Kar görmek isteyen herkes çocuklarını getirsin. Marmaris’te kar yağışı tabi ki güzel ancak uzun süre yaşanmaz bence bu soğuk ile ancak özellikle çocuklar için eğlence oldu” dedi.

Osmaniye Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yücel ise “En son 1985 yılında bu kadar yoğun kar yağmıştı. Kar yağışı güzel bir şey, bereket demek. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangından sonra kararan ormanlarımız beyaz gelinlik gibi süslendi” dedi. Özellikle yüksek kırsal mahallelerde tutan kar ülkenin doğusunda olduğu gibi işkenceye değil eğlenceye dönüştü.

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