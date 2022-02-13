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Marmaris’te gönüllüler fidan ve tohum dikimlerine devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Haziran ve Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında yanarak küle dönen ağaçların yerine fidan dikimleri gönüllüler tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Çevre 13.02.2022, 12:49
Marmaris’te gönüllüler fidan ve tohum dikimlerine devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Haziran ve Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında yanarak küle dönen ağaçların yerine fidan dikimleri gönüllüler tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Yanan ağaçların yerine fidan ve tohum dikmek için seferber olan gönüllüler sosyal medya üzerinden birbirleri ile iletişime geçerek fidan dikme günleri belirleyip destekçiler ve Orman işletme Müdürlüğü’nden bağışlanan fidanları toprak ile buluşturuyor. Yangınlarda yanan ağaçların kesim ve temizleme çalışmalarının ardından İçmeler Mahallesi’nde Marmaris Doğa koruma ve Ağaçlandırma Derneği, KOD 48 Marmaris Derneği, Orman Gönüllüleri aileleri ile birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Dik yamaçta 7’den 70’e gönüllü vatandaşlar en alt terastan en üst terasa fidanları elden ele vererek taşıyarak diktiler.

Elindeki çapa ile önce toprağı kazıp sonra fidan diken 10 yaşındaki Ecem Kurnaz, "Ben buraya ağaç dikmeye geldim. Daha önce karşıdaki dağa da diktim. Biz buralıyız ve ben büyüyünce buraların tekrar yeşil olmasını istiyorum. Bu dağları ağaçlar varken hep gezmiştim, yine öyle olsun istiyorum ve ağaç dikmeye devam edeceğim" dedi.

Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan, "Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple buradayız. Çok hızlı bir şekilde terasları ağaçlandırıyoruz. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği’nin yapmış olduğu etkinliğe destek veriyoruz. Ayrıca yine Muğla Valiliği ve Muğla Orman İşletme, Marmaris Orman İşletme’ninde desteğini yanı sıra biz de fidan desteğinde bulunduk. Sağ olsunlar hiçbiri kırmadı ellerinden geldiğince çabuk fidan yetiştirdiler. Bugün kendi gönüllü ekibimizle köpeklerimiz de etkinliğe katıldık. Mevsim olarak artık son dönemine giriyoruz sonra tekrar Eylül ayına kadar sıcakların geçmesini bekleyip yeniden başlayacağız. Marmaris bizim yaşadığımız, nefes aldığımız yer. Ormanları, doğayı eski haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Babası ve ablası ile fidan dikmeye gelen 8 yaşındaki Ayaz Kurnaz, "Ben bugün on tane fidan diktim, tekrar gelip yine dikeceğim büyüklerde gelsin bizimle birlikte fidan diksin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yangınlarda zarar gören her taşı yerine koymaya söz verdik"

Doğa gönüllüsü vatandaş Safiye Şahin yangının izlerini silmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Orman İşletmenin temin ettiği fidanlar vardı. KOD 48 Derneği, Marmaris Doğa Koruma ve Ağaçlandırma Derneği ile birlikte fidan dikmeye geldik. Biz Marmaris yangınları esnasında bir söz verdik. Dedik ki yerinden oynayan her taşı bile geri yerine koyacağız. Şimdi sözümüzü tutuyoruz ve çok az zamanımız kaldı. Mart ayına kadar dikebildiğimiz kadar fidan dikeceğiz ondan sonra önümüzdeki yıl için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Eski futbolcu Kemal Korur, "İki buçuk senedir buradayım, İsviçre’den geldim. Şu anda buraları ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Ama inanıyorum ki en kısa zamanda burası yine eski halini alacak. Yeşile aşığım. Yeşil sahalardan geliyorum ve her yerin yeşil olmasını istiyorum" diyerek her fırsat bulduğunda fidan diktiğini ve tohum ektiğini belirtti.

Bin adet fidan dikildi

Yaklaşık 100 gönüllü etkinlik boyunca; meşe palamudu, keçi boynuzu, defne, ve meşeden oluşan bin fidanı toprakla buluşturdu. Marmaris Belediyesi’nin de destek olduğu gönüllülere yurt içi ve yurt dışından gelen yardımlar sayesinde su, malzeme ve gıda desteği de sağlanıyor. Marmaris Doğa Koruma ve ağaçlandırma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Biz her hafta burada bu etkinliği düzenliyoruz. Marmaris’i seven yeniden yeşile dönmesine katkı sağlamak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Mart çok geç olmasın bu zamanda diktiğimiz fidanlar seneye daha da görünür hale gelecek" şeklinde konuştu.

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