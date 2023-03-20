Marmaris’te fidan dikim etkinlikleri devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz dönemlerinde çıkan büyük orman yangınlarının ardından, yanan alanların temizlenmesi ile birlikte fidan dikim seferberlikleri devam ediyor.

Marmaris’te son iki yazdır çıkan ve on binlerce hektar ormanlık alanının yanmasının ardından hem Orman İşletme Müdürlükleri hem de sosyal toplum kuruluşları yeniden ağaçlandırma çalışmaları için canla başla uğraş veriyor. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği her hafta fidan dikim etkinliği düzenleyerek binlerce fidanı ve ağaç tohumlarını toprak ile buluşturmaya devam ediyor.

1903 tarihinin Beşiktaş’ın kuruluş yıl dönümü olması sebebi ile Marmaris Beşiktaş Çarşı grubu 19.03 tarihinde İçmeler’de yanan alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 taraftar ve gönüllünün katıldığı etkinlikte akasya, keçiboynuzu, defne ve kızılçam fidanlarının oluşan 2 bin 300 fidan 2 saatte toprakla buluştu. Marmaris Orman İşletme ekipleri ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma üyeleri taraftarlara önce fidan dikimini anlattı. Yapılan bilgilendirmenin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yaz sezonunun başlaması ile fidan dikim etkinliklerine kısa bir süre daha devam edileceğini, sonrasında tekrar Kasım ayında başlayacağını belirten Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Son iki yıldır diktiğimiz fidanlar büyümeye ve dağları renklendirmeye başladı. Amacımız yanan ağaçların yerine daha fazla fidan dikerek Marmaris’imizi yeniden o muhteşem doğasına kavuşturmak ve çocuklarımıza yeşil bir memleket bırakmak. Bugün bize eşlik eden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, Marmaris Beşiktaş Çarşı grubuna ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.