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Marmaris’te çözülemeyen otel inşaatı davası

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde yapımı süren “Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesi için ilçe belediyesi tarafından düzenlenmiş ruhsatlar ile imar durum belgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı. Bunun üzerine firmanın da çevre temsilcisi aleyhine 300 bin TL’lik ’haksız rekabet’ davası açtığı belirtildi.

Çevre 07.01.2022, 23:04
Marmaris’te çözülemeyen otel inşaatı davası

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde yapımı süren “Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesi için ilçe belediyesi tarafından düzenlenmiş ruhsatlar ile imar durum belgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı. Bunun üzerine firmanın da çevre temsilcisi aleyhine 300 bin TL’lik ’haksız rekabet’ davası açtığı belirtildi.

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun iki üyesi Muğla Çevre Platformu ve bir vatandaşın müdahili olduğu davaya ilişkin Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı. Bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de destek amacıyla hazır bulunduğu basın açıklamasında, müdahillerden Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Arzu Alper, düşünce ve gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Bölgeye yapılmak istenen otel inşaatı ile ilgili daha önce ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir Raporu’nun iptali için dava açtıklarını da hatırlatan Alper, Kızılbük’teki inşaat faaliyetlerinin, yasalara uygun ve çevresel etkilerin değerlendirilerek yürütülmesi için çabaladıklarını söyledi. Avukat Arzu Alper, “Hepinizin bildiği ve kamuoyuna mal olduğu üzere İçmeler Kızılbük mevkiinde yapımı süren inşaat için Marmaris Kent Konseyi Çevre Temsilcimizin, gönüllüler ile birlikte yaptığı araştırmalardan edindiği bilgiler ışığında, alınan karar üzerine ’ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde bir dava açtık. Kent Konseyinin tüzel kişiliği olmadığından Kent Konseyi Başkanı, 4 yürütme kurulu üyesi ve bir vatandaş katılımı ile açtığımız davada, tamamen şirketin borsaya bildirdiği belgelerden, hukuk raporlarından, banka raporlarından, KAP raporlarından ve kendi web sayfasından edindiğimiz bilgiler ışığında avukatımız tarafından bir dava dilekçesi hazırlandı. Bu davamıza Muğla Mimarlar Odası, Muğla Barosu, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkezi ve Ekoloji Kollektifleri Derneği müdahil oldular. Dava açıldıktan sonra inşaat sahibi şirket, çevre temsilcimiz aleyhine 300 bin liralık bir ‘haksız rekabet’ davası açtı" dedi.

Davanın ilk duruşmasının görüldüğünü kaydeden Avukat Arzu Alper, hakimin karşı tarafa ne gibi zararları olduğunu da sorduğunu söyledi. Kendilerinin kent konseyi yönetmeliğinin amaç ve görevler bölümünde konseye verdiği yükümlülüklerin gereğini yaptıklarını kaydeden Alper, "Dava 8 Mart’a ertelendi. Bu arada Milli Parklar İlçe Müdürlüğü’nün, milli parka yol açılması, tahrip edilmesi konularında tuttuğu tutanaklar ve bizlerin kamu alanı işgali ile inşaat yasağına uyulmadığı konularında yaptığımız şikâyetler bir dosyada birleştirilerek, alanda inceleme yapılıp bilirkişi raporu hazırlanmış ve milli park işgali tespit edilmiştir" diye konuştu.

Avukat Arzu Alper, Marmaris ve çevresinin korunabilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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