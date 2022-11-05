Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında sis etkili oluyor.

Dün gece Marmara Denizinin üzerinde etkisini gösteren sis tabakası, Tekirdağ’da etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde kentin üzerinde etkili olan sis tabakası görüş mesafesini de azalttı. Sis nedeniyle denizdeki gemiler gözlerden kaybolurken, kimi gemiler Tekirdağ kıyılarına demirleyerek sis tabakasının geçmesini bekliyor.