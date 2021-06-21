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Marmara’da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası sahilinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor.

Çevre 21.06.2021, 13:07
Marmara’da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası sahilinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Marmara Adasında müsilaj çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Marmara ilçesinin Saraylar Mahallesi Küçük Liman mevkiinde temizlik yapılıyor.

"Başaran 2" gemisiyle görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını topluyor. Deniz temizleme araçlarının kullanıldığı çalışmada, toplanan müsilaj atık torbalarına konuluyor. Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da temizleme çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
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