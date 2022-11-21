Marmara’da lodos şiddetini artırdı

Geçen haftadan beri etkisini sürdüren lodos, Marmara Denizi’nde şiddetini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra geçen hafta etkisini gösteren lodos, Tekirdağ kıyılarında şiddetini artırdı. Lodos sonrasında balıkçı limanına dönen balıkçı tekneleri rıhtıma bağlanırken, uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

Lodosun şiddetini artırması ile rıhtıma bağlanan teknelerin, su yüzeyinde adeta dans ederek sağa sola sallandıkları görüldü.

Geçen haftadan beri devam eden lodos ile birlikte balıkçılar da kısa süreliğine paydos ederek istirahate ayrıldı.