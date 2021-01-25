Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevirerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Sahile vuran dalgalar nedeniyle sahil kenarı kum ve midye kabuklarıyla doldu. Ayrıca dalgaların etkisi ile sahil kesiminde yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kuzey Ege’de yarın (Pazartesi) Güney Ege ve Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege’de, gece Marmara’da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.