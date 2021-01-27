Marmara Körfezi’nde Lodos balıkçı teknesini batırdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, iskeleye bağlı haldeki bir tekne battı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca’da balıkçı teknelerinin bulunduğu iskelede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan lodos sebebi ile iskeleye bağlı halde bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi su almaya başladı. Su alan tekne kısa sürede battı. Sabah uyandıklarında teknenin battığını gördüklerini söyleyen Enver Okan, “Dün yaşanan fırtına sonrasında biz de teknelerimizi korumak için uykusuz kaldık. Sabah kalktığımızda bir balıkçı teknesinin battığını gördük. Bu konuda ilçemiz biraz şanssız. Bir barınağımız yok” dedi.