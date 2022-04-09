Marmara Gölü’nü izinsiz kullanan muhtardan açıklama

Manisa’nın Salihli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü havzasında izinsiz tarımsal faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, yardıma muhtaç iki kişiye gelir sağlamak istediklerini söyledi.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde, mahalle muhtarının Devlet Su İşlerine ait Marmara Gölü arazisinde izinsiz tarım faaliyeti yapması ve hakkında idari işlem başlatılması nedeniyle Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu (51) açıklama yaptı. Selvioğlu, “Mahalle muhtarı olarak göl havzasında izinsiz tarım faaliyeti yapma gibi bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Amacımız, mahallemizde bir barakada yaşayan ve geçimlerini balıkçılıkla sağlayan ancak balıkçılık sona erdiği için hiçbir geliri olmayan 2 kardeşimize gelir sağlamaktı” dedi. Selvioğlu, “Mahalle muhtarı olarak, bu gölümüzün yaşaması için verdiğim mücadele ortadadır. Bu konuyla ilgili olarak yüzlerce kez açıklama yaptık. Gölümüzün kurtarılmasını sağlamak için defalarca haberler yapıldı, Türkiye’de ciddi bir kamuoyu oluştu. Bunun sonucunda da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gölümüzün su ihtiyacını karşılamak üzere bir proje hazırlandı. Hal böyleyken şahsımın böyle bir konuda gündeme getirilmesi beni derinden yaraladı. Tüm mahalle sakinlerimiz bilir. Mahallemizde bir barakada yaşayan ve geçimlerini balıkçıkla sağlamaya çalışan Ahmet ve Hayrullah Çetin adlı 2 kardeş var. Amacımız bu bölgede bu iki arkadaşın tarım yaparak gelir elde etmelerini ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktı. İyi niyetle yola çıktığımız bir düşünce sonucunda bu şekilde gündeme gelmiş olmamız bizleri üzdü” diye konuştu.