Marmara Denizi’nden toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yayınladığı 2022 ilk çeyrek raporuna göre 21 Eylül 2021– Mart 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 28.290 kilogram ile yaklaşık 30 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 25 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

Marmara Denizi’nden en çok plastik çıkıyor

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 30 ton atığın üçte birinin, yani 11 tonunun poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluştuğu raporlandı. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 2,7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 2,5 ton metal, 1,8 ton balık ağı gibi balıkçılık atıkları ile 4,5 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

107 kurumdan 20 bin kişi eğitimlerle bilinçlendi

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, “Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı” konularında eğitimler gerçekleştiriliyor. Projenin başlangıcından bu yana sırasıyla Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle toplam 107 kurumda, 20.371 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

Eğitimlerle beraber farkındalık da artıyor

Proje kapsamında hayata geçirilen “Bilgi Testi” ile ön ve son testler öğrencilere uygulanarak eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Mavi Nefes Projesi’nde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde ciddi oranlarda değişimler göze çarpıyor. Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin %51’den %91’e, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden “Mavi Karbon” kavramının bilinirliğinin de %42’den %88’e yükseldiği görüldü. Okullarda halihazırda yürütülmekte olan “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili farkındalığın ise %66’dan %84’e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Aynı şekilde çevrimiçi eğitimlere katılan öğretmenlerde ise denizlerin soluduğumuz oksijenin temel kaynaklarından biri olması konusunda farkındalığın %59’dan %93’e, fitoplanktonun oksijen üretmesinin %57’den %87’ye, mavi karbon yutak alanlarını tanımlama oranlarının ise %28’den %70’e yükseldiği görüldü.