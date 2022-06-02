banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

Marmara Denizinin dibindeki yosun parçaları diplerden koparak kıyıya vurması sonucu Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında yosun birikintileri oluştu.

Çevre 02.06.2022, 14:07
Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor

Marmara Denizinin dibindeki yosun parçaları diplerden koparak kıyıya vurması sonucu Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizinde bulunan yosunların yüzeye çıkması sonucu rüzgarın etkisiyle aşınan yosunlar kıyıya vurdu. Denizden sürüklenen yosunlar, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil kıyılarında birikti. Zaman zaman kıyıları kaplayan yosunlarla ilgili konuşan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu durumun her yıl bu mevsimlerde yaşandığını aktardı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Her sene Mayıs ve Haziran aylarında suların ısınmasıyla, sıcaklıkların artmasıyla denizin altında olan yosunlar su üstüne çıkarlar. Havanın esmesi ve yağışların etkili olmasıyla ise kıyıda olan yosunlar tekrar suyun dibine geçmiş olacaklar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Doğanın kendi kendine oluşturduğu bir durum. Dünyada kendini en güzel ve en çok kendini temizleyen denizlerimizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok vatandaşlarımız müsterih olsunlar” dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık