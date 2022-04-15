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Marketlerde stoğu yapılan ürünün tohumu çiftçilere dağıtıldı

Marketlerde stoğu yapılan ve gündemden düşmeyen ayçiçeği yağının 10 bin 640 kilogramlık tohumu Sakarya’da çiftçilere dağıtıldı. Yüzde 65’lik oranında hibeli olarak çiftçi ile buluşturulan yağlık ayçiçeği tohumu ile şehirde 30 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği üretilmesi hedefleniyor.

Çevre 15.04.2022, 18:30
Marketlerde stoğu yapılan ürünün tohumu çiftçilere dağıtıldı

Marketlerde stoğu yapılan ve gündemden düşmeyen ayçiçeği yağının 10 bin 640 kilogramlık tohumu Sakarya’da çiftçilere dağıtıldı. Yüzde 65’lik oranında hibeli olarak çiftçi ile buluşturulan yağlık ayçiçeği tohumu ile şehirde 30 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği üretilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir iş birliğiyle yüzde 65 oranında hibeli olarak 10 bin 640 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu, Güneşler Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde gerçekleştirilen törenle çiftçilere verildi. Programa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman ve Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, ziraat odası başkanları, büyükşehir ve SASKİ bürokratları, çiftçiler katıldı. Programda konuşan Yüce, çiftçilerin yanında olduklarını belirterek ihtiyaç duydukları ekipman, yer, ürün ve Pazar gibi konularda destekçi olduklarını aktardı. Yağlık ayçiçeği tohumu desteklerinden faydalanan çiftçi Ahmet Ozan ise ekim zamanını geldiğini ve verimli toprakları olan şehirde verimin çok olacağını söyledi.

“Üreticilerimize yüzde 65 hibeli tohum desteği sağlamaktayız”

Hibe desteğinden bahseden Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, “Üreticilerimize yüzde 65 hibeli tohum desteği sağlamaktayız. 2 milyon 660 bin TL’lik projemizin yüzde 50’sini bakanlık kaynağımızdan, yüzde 50’sini de yerel kaynaklardan temin etmekteyiz. Projemizle birlikte ilimizde yaklaşık 30 bin dekarlık üretim alanı hedefliyoruz. Bu çerçevede bin üreticimize 10 bin 640 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

“Çiftçimize bir nebze de olsa destek olmayı hedefliyoruz”

Çiftçilere destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz yağlık ayçiçeği tohumu ile kırsal kalkınmaya ve çiftçimize bir nebze destek olmayı hedefliyoruz. Ayçiçeği üretimi ile tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlamayı hedef olarak koyduk. Şehrimizin sahip olduğu bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmek ve yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlanmak zorundayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarımsal üretime sahip olduğu payı geliştirmek, tarımsal üretimde sanayi entegrasyonunu sağlamak ve ürün çeşitliliğini çoğaltmak için pek çok proje yürütüyoruz. Ülkemizde en çok tüketilen yağ çeşidinin ayçiçeği olduğunu biliyoruz. Ancak tüketim ile üretim arasında zaman zaman dengelerde sapmalar olabiliyor. Bu sebeple haliyle mutfaklarımızda en çok tüketilen ürünün ekonomik dalgalardan etkilenmemesi için arzı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Sakarya’da bütün yollar tarıma çıkar”

Sakarya’da tarımın ön planda olduğuna değinen Yüce, “Marmara Bölgesi ayçiçeği tarımı için önemli bir avantajdır. Bu avantajı fırsatı çevirebilmek adına; Sakarya’mız da 25 bin dekar olan yağlık ayçiçeği üretim alanını 30 bin dekara çıkartmak için bir çalışma yürütmekteyiz. Bütün yollar Paris’e çıkar derler, ama bizde bütün yollar tarıma çıkar. Altyapı, üstyapı, asfalt, sosyal etkinlik, kültürel etkinlikte yani Sakarya’da ne yapılıyorsa bunun gideceği adres tarımdır ve tarım olacaktır inşallah. Bu çerçevede bugün bin çiftçimize 10 bin 640 kilogramlık ayçiçeği tohumunun dağıtım törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya bir gıda krizinden geçiyor”

Son günlerde sıkça gündeme gelen yağlık ayçiçeğinin üretimini arttırmanın önemine değinen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Dünya bir gıda krizinden geçiyor. Toprağın, tarımın, üretimin, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu yakinen gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Sakarya olarak son derece mümbit topraklar üzerinde bulunuyoruz. Bu açıdan hem ürün deseni olarak hem üretim olarak hem de projeler olarak bu toprakları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Malum son günlerde de sıkça gündeme gelen bir konu bu. Özellikle Avrupa’da büyük sıkıntıların ortaya çıktığı bir konu. Ve burada yağlık ayçiçeğinin üretimini arttırmanın ne kadar kıymetli olduğunu benden çok sizler takdir edersiniz. Bu açıdan ben bu projeyi çok anlamlı buluyorum, çok kıymetli biliyorum. Sadece ilimize değil, ülkemizi de inşallah çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu dağıtım çiftçiye bir nebze de olsa katkı sağladı”

Yağlık ayçiçeği tohumu alan çiftçi Ahmet Ozan ise, “Tohumları aldık, Allah nasip ederse yerleri hazırlama zamanı geldi. Yerlerimizi hazırlayacağız ve bunları ekeceğiz inşallah. Ortalama 250 kilogram civarında verim alıyoruz bunlardan memnunuz, o yüzden yine bu tohumu tercih ettim. Bu dağıtım çiftçiye bir nebze de olsa katkı sağladı, ikinci bir güç-kuvvet oldu yani. Nasip olursa bunu vatandaş daha çok ekecek gibi geliyor bana” dedi.

(OK-BCT-

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