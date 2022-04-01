Mardinli iş adamı süne ile mücadele için 300 kınalı kekliği doğaya saldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iş adamı Cebrail Dinler, süne ile mücadele için şehir dışından getirttiği 300 kınalı kekliği doğaya saldı.

Makineleşme, bilinçsiz zirai ilaçlama ve bilinçsiz avlanma yüzünden nesli tükenmekte olan kınalı keklikler, buğdaya büyük zarar veren süne ile mücadelede büyük öneme sahip. Kızıltepeli iş adamı Cebrail Dinler de bu bilinçle kendi arkadaşının kınalı keklik çiftliğinden doğaya salınması için 300 kınalı kekliği ilçeye getirtti. Dinler ve çiftçilerden oluşan bir grup, ilçede belirlenen noktalara kafeslerde tutulan kınalı keklikleri getirerek doğaya saldı. Bırakıldıkları alanda bir süre gezinen kınalı keklikler, kanat çırparak gözden kayboldu.

Kınalı keklikler hububata zarar veren süneyi ve böcekleri yiyor

Mardin bölgesinde kınalı kekliklerin neslinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden Dinler, "Kınalı keklik bizim bölgemizde daha önce çoktu. Avcılar onları öldürüyordu. Neredeyse bunların nesli tükenmektedir. Geçen iş insanı arkadaşım bana 300’e yakın kınalı keklik verdi. Bu hayvanların bölgeye çok faydası var. Süne, hububata zarar veriyor. Bu kınalı keklikler süneyi, böcekleri yiyor. Onun için bu hayvanları alana salmaya geldik. Bunları saldık, inşallah bölgemizde de bunların nesli daha da çoğalır. Jandarmaya da söyledik, köy muhtarlarına haber verilecek. İnşallah bu hayvanlar burada bundan sonra barınacak" dedi.