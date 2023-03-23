Mardin’in betonarmeleri bir bir yıkılıyor, tarihi doku ortaya çıkartılmaya devam ediyor

Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı binanın yıkım işlemleri devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi’nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını başlatmıştı. Mardin’in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.