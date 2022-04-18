Mardin’e Mısır ve Suriye üzerinden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Mısır ve Suriye üzerinden Mardin’e toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, “Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesinin bugün ve yarın Mardin’de etkili olması, Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.