Mardin’de toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

Mardin’in ve ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Suriye kaynaklı toz taşınımı merkez ve ilçelerinde de etkisini sürdürüyor.. Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı, Mardin’de yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

Yetkililer, zorunlu kalınmadıkça özellikle yaşlı ve astımı olan insanların dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.