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Mardin’de toz fırtınası

Mardin’de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Çevre 23.08.2021, 18:32
Mardin’de toz fırtınası

Mardin’de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Mardin’de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

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