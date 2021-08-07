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Mardin’de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz bulutu rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 07.08.2021, 14:41
Mardin’de toz bulutu rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde toz bulutu rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye kaynaklı toz aşımı öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine ulaştı. İlçe merkezinde rüzgarın da etkisiyle etkisini arttıran toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar toz bulutuna maruz kalmamak için iş yerlerine sığındı. Toz bulutunun etkili olduğu saatlerde vatandaşlar evlerinin pencerelerini ve balkon kapılarını kapattı. Toz bulutu nedeniyle gök yüzünün sarıya büründüğü görüldü.
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28°
az bulutlu