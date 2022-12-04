Mardin’de şehrin merkezindeki mağaralar dikkat çekiyor

Mardin’de kent merkezinin göbeğinde bulunan tarihi mağaralar vatandaşın dikkatini çekiyor.

Merkez Artuklu ilçesinde binalar arasında boş bir alanda bulunan mağaralar, vatandaşın dikkatini çekiyor. Geçmişte kentte evlerin yapılabilmesi için taş ocağı olarak kullanıldığı iddia edilen mağaralar büyüklüğü sayesinde gözlerden kaçmıyor. Mağaraların çevresine yapılacak olduğu düşünülen Millet Bahçesi vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Alanın yakınına Millet Bahçesi yapılacak olmasının çevre için çok önemli olduğunu belirten Burak Kökmen, “Mardin artık modernleşti, böylesi parklar ihtiyaç oluyor. Umarım böylesi projeler daha çok olur” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Mahmutoğlu da, “Burası şehrin göbeği ama mağaralar var. Buranın yanına park yapılacak sanırım. Bu hem bizim hem de çocuklarımız için çok güzel bir aktivite olur. Çevre açısından da daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

"Hafriyat dökmek yasaktır" tabelasına rağmen hafriyat dökenlerin olduğunu ifade eden İsmet Eroğlu ise, "Burada büyük bir alanda mağaralar var. Buraya park yapılacak dediler daha yapmadılar. Hafriyat da dökmek yasak ama dökenler olmuş. Kömür külleri var" şeklinde konuştu.