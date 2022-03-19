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Mardin’de kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı
Mardin’in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.
Çevre 19.03.2022, 19:26
Mardin’in Artuklu ilçesinde kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.
Artuklu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sisli havanın etkisi ile Mardin- Diyarbakır karayolunda görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.