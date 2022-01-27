Mardin’de ekipler 3 metre kalınlığındaki karlı yolları ulaşıma açtı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, mahalle yolları ekiplerin 3 günlük hummalı çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Mardin ve ilçelerinde beklenen kar yağışı ile tipi etkili oldu. Mazıdağı ilçe merkezinde kar yağışı nedeniyle bazı noktalar trafiğe kapatılırken, birçok kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Evciler, Ürünlü ve Ulutaş kırsal mahallelerinde ise kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

Mazıdağı Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden ekiplere destek geldi. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu mahalle yolları, ekiplerin 3 günlük hummalı çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı.