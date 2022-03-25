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Mardin’de dolu yağışı etkili oldu
Mardin’de gündüz saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çevre 25.03.2022, 17:32
Mardin’de gündüz saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Artuklu ilçesinde gündüz saatlerinde ilçe merkezinde dolu yağışı başladı. Aniden bastıran ve yaklaşık 6 dakika etkili olan dolu yağışıyla cadde, sokak ve araçlar beyaz örtü altında kaldı. Yağışın ardından kayganlaşan caddelerde araç sürücüleri yavaş ilerlerken, bazı esnaf iş yerlerinin önünde 5 santime ulaşan dolu yığınlarını temizledi.