Mardin’de bu köy kangal köpeği sevgisiyle dikkat çekiyor

Mardin’in Alagöz köyü kangal köpeklerine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Köyde ev sayısından fazla kangal köpeği bulunuyor.

Mardin’in Derik ilçesi Alagöz köyünde kangal köpeklerine olan sevgi dikkat çekiyor. Köyde 10 ev ve 15’ten fazla kangal köpeği bulunuyor. Köyde her evin önünde 1 veya 2 tane kangal köpeği bulunuyor. Köy halkı köpeklerini özenle besleyebilmek için çevre ilçelerden et, yumurta gibi besinleri özenle seçerek getiriyor. Genellikle şehir dışından getirilen köpekler evlerin bahçelerinde veya kapıların önünde bağlı şekilde tutuluyor. Köy sakinlerinin dikkatli davranması ve köpeklerin cana yakın hayvanlar olmasından dolayı bu köpekler insanlara saldırmıyor.

“Her evde 1 veya 2 tane Kangal var”

Alagöz Köy Muhtarı Nebahat Alagöz, mahallede bulunan her evde iki tane kangal olduğunu belirterek, “Bizim köyde kangal sevgisi var, neredeyse her evde 1 veya 2 tane var. Bizim de var 2 tane köpeğimiz. Çocuklarım bunları Tunceli’den getirdiler. Ben pek sevemiyorum ama çocuklar çok ilgileniyor çok seviyorlar. Bu Kangal sevgisi nereden geliyor bilmiyorum ama her evde 1 veya 2 tane Kangal var. Çevre ilçelerden et alıp geliyorlar bazen özellikle kaynatıp veriyorlar. Yumurta veriyorlar, ilaçlarını yaptırıyorlar. Köy dışından gelenler burada tanıdıklarını arıyor ancak öyle arabadan inebiliyorlar. Köpekler bağlı ancak insanlar bu kadar köpeği görünce korkuyorlar” dedi.

“10 hane ev var, 15 taneden fazla köpek var”

Onur Yüce köyde bulunan Kangal köpeği sayısının insanlardan fazla olduğunu belirterek, “Bizim köyde her köyde olduğu gibi hayvan sevgisi vardır ancak köpek sevgisi biraz daha fazla vardır. Bizim köyde yaklaşık 10 hane ev var, 15 taneden fazla köpek vardır. Bizim köyde çok seviliyor köpekler, ilk gelenler korkuyor ama evin sahibi veya tanıdığı onları karşılamaya gidiyor. Kimseye zarar vermiyorlar hepsi bağlı şekilde duruyor" şeklinde konuştu.