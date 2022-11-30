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Mardin’de aç ayılar çöpte yiyecek aradı
Mardin’in Artuklu ilçesinde aç kalan iki ayı kırsal mahalleye inerek kimseye aldırış etmeden çöpleri karıştırarak yiyecek topladı. Köylüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Çevre 30.11.2022, 09:17 30.11.2022, 10:00
Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde köylülerin verdiği bilgiye göre, aç kalan iki ayı, köye inerek çöpleri karıştırarak yiyecek aradı. Çöpleri karıştıran ayıların o görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.