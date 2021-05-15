Mardin ana kanal ve cazibe sulama inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Mardin’deki ana kanal ve cazibe sulama inşaatının devam ettiğini duyurdu.

Mardin iline yapılan bu çalışma ile şehri suyla buluşturmayı amaçlayan DSİ, vatandaşların içme ve kullanma suyu temininin yanı sıra derelerdeki taşkın riskini de azaltmayı hedefliyor.

Modern sulama projelerini geliştirilmesi tarımda sağlanan verim artışını, üretim deseninin çeşitlenmesini ve çiftçi gelirlerinin de doğrudan ve dolaylı artışını sağlayacağı belirtildi. Aynı zamanda bu durum kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet ederken, diğer taraftan da yaşam standardını da yükselttiği için göçü önlüyor.

Mardin İli ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Bu kapsamda ’Mardin Depolaması Cazibe Ana Kanal ve Cazibe Sulaması Şebeke İnşaatı’nda 7 bin 500 metre uzunluğunda ana iletim kanalı dolgusunun tamamlandığını, yılsonu itibarıyla ana iletim kanalı betonu, sanat yapıları ve 46 bin dekar alanda sulama şebekesi çalışmalarının tamamlanarak sulamaya açılacağının altını çizerek, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 297 bin 290 dekar tarım alanının sulamaya açılmış olacak. Son olarak projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 233 Milyon 670 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.