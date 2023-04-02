Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.04.2023 Pazartesi günü Manisa il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) beklenmektedir. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşması muhtemel; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi riskler dikkate alınmalı ve tedbirli olunmalıdır"