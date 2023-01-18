Manisa’da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde bulutlar altındaki dansı hayran bıraktı.

Öğle saatlerinde, Turgutlu-Manisa karayolu üzerinde bulunan zeytin bahçelerinin üzerinde uçan sığırcıklar, görsel şölen sundu. Yol kenarında duran bazı sürücüler ise sığırcık kuşlarının fotoğraflarınıçekti. Kış aylarında açık arazi, tarla ve sazlık alanlarda toplanan binlerce sığırcık kuşu, yem aramak için bir arada hareket ediyor. Toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlardan da korunan sığırcıklar, gökyüzünde adeta dans ediyor.

(ÖND-