Manisa’da çevre kirliliğine yol açan firmaya ceza kesilerek, faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi’nde çevre kirliliğine neden olan firmanın faaliyetleri durdurularak, firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandı.

Manisa’nın Yunuseli ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulayarak, firmanın faaliyetlerine son verdi. 25 Haziran tarihli “zehirli gaz ve su kirliliği” şikayetine bağlı olarak yaşanan çevre kirliliği nedeniyle Bakanlık denetim personeli tarafından sahada incelemeler yapıldı ve söz konusu alanda kirlilik tespit edildi. Bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edilirken, kirliliğin kaynağını tespit etmek için “eşleştirme analizi” yapılmak üzere 6 bölgeden alınan numuneler Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Çevre denetim ekipleri, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Diğer kirletici kaynakları tespit etmek üzere denetim personeli, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde bölgede denetimler gerçekleştirdi.

Çevre kirliliğine yol açan firmanın lisansı iptal edildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirliliğe neden olan firmanın lisansı iptal edilerek, faaliyetlerine son verildi. Bakanlık denetim ekiplerinin gözetiminde bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.