Manisa’da baraj suları tahliye edilince balıklar telef oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Afşar Barajının tahliye edilmesi sonrasında balıklar kıyıya vurdu. Durumu öğrenen vatandaşlar ise bölgeye akın ederek kıyıya vuran balıkları topladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1976 yılında yapılan Afşar Barajı kum ve mil dolması nedeniyle kapasitesini düşürdü. İhtiyacı karşılayamaz duruma gelen barajda basınçlı damlama sulama sisteminin kurulacak olması nedeniyle sular tahliye edilmeye başlandı. Suların tahliye edilmesi nedeniyle de çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bölgeye akın eden vatandaşlar da balıkları toplamaya başladı. Sağlıksız koşullarda toplanan balıkların zararlı olabileceği iddia edilirken vatandaşlar da durum karşısında şaşkına uğradı.

Kıyıya vuran balıkları toplamaya gelen vatandaşlardan Mehmet Fırtına, "Ne yapacaklar bilmiyorum. 40 senelik emek gitti, balıklar öldü, balık kalmadı. Kuşlar balığa doydu" derken suyun tamamen boşaltılması nedeniyle balıkçılığın biteceğini belirten Girelli Mahallesi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Avşar, "Suyu tamamen boşalttılar, ne yapacaklar bilmiyoruz. Herhangi bir bilgimiz yok, balıklar öldü. Balıkçılar olarak mağdur olduk" dedi.

Afşar Barajının rehabilitasyonu kapsamında barajın tahliye edildiği bilgisini veren Üzüm Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı, "Afşar Barajının rehabilitasyon kapsamında yapılacak basınçlı damlama sulama sisteminde inşaatı başlayacağından su alma yapısındaki tadilat nedeniyle barajdaki suyun tamamen bitirilmek ihtiyacı duyulmuştur. Baraj kum ve mil ile dolduğu için kapasitesi düştü. Su toplama kapasitesi azaldığı için, sulamada suyu yetersiz hale geldi" dedi.

Vatandaşlar balıkları çuvallarla toplayarak evlerine götürdü.