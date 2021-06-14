Manisa’da 2021 Sulama Sezonu başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’da 2021 Sulama Sezonu’nun başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

“Sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 2021’i “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, “2021 ‘Sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine 500 milyon Türk Lirası katkı

Manisa’da başlanan sulama sezonunda toplam 340 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının planladığını açıklayan Yıldız, Manisa’da toplam 340 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 500 milyon Türk Lirası katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarımda teknolojik gelişmeleri önemsediklerini belirten Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.