Manisa Spil Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

MANİSA (İHA) – Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı akşam saatlerinde düştü.

Manisa’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı Spil Dağı’nda akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yağan kar sonrasında dağın yüksek kesimleri beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı sonbaharın son günü, kışın ise ilk gününde karla tanışmış oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 santimetreyi bulduğu öğrenildi. Yağan kar sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Bereketli bir kışın habercisi kar yağışı Spil Dağı Milli parkımızda sonbaharın son günü kışın ilk günü 1 Aralık itibariyle başladı. Spil Dağı Milli Parkı, İzmir ve Manisa illeri arasında adeta mevsimler arası bir göçü yaşatan özel bir yer. Bugün hava güzeldi sabahtan ama şimdi kar başladı. Yerde 3-4 santimetrelik kar var. İnşallah sabaha kadar devam eder ve ziyaretçilerimiz de bu mevsimin ilk karından faydalanırlar" dedi.