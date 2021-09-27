Manisa, 2022’ye 7 yeni baraj, 1 göletle giriyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4 ay içinde 7 baraj ve 1 göletti tamamlayarak ve su tutmaya başlayacak. Şehzadeler kentinde toplam 12 bin 270 dekar arazi daha modern sulama ile tanışacak.

Son yıllarda giderek artan kuraklığa karşı çalışmalarını hızlandıran Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nden Manisalı üreticilere 2022 müjdesi geldi. 7 baraj ve 1 göletin inşası yılbaşına kadar tamamlamayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü 8 tesiste birden su tutmaya başlayacak.

“Amacımız biran önce tarlaları can suyu ile buluşturabilmek”

Kuraklığı en çok hisseden şehirlerin başında Manisa’nın da geldiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin özel talimatı ile çalışmalarımıza hız verdik. Belenyenice, Döğüşören, Güveli, Kuzuköy, Sayık, Beydere ve Horzum Alayaka barajları ile Kula Saraçlar Göleti’ndeki imalatlarımızı yeni yıla kadar tamamlayarak su tutmaya başlayacağız. Amacımız sulama projelerini de bitirerek biran önce tarlaları can suyu ile buluşturabilmek” ifadelerini kullandı.

“Su depolama kapasitemiz de 7 milyon 883 bin metreküp artacak”

Manisa’nın üzüm, zeytin, kiraz, meyvecilik gibi pek çok üründe Türk tarımının lokomotifi olduğunun altını çizen Kaya Yıldız,“ Son 19 yılda Manisa genelinde 28 baraj ve gölet inşa ettik. Bu rakam yeni tesislerimizle birlikte 36’ya çıkacak. Su depolama kapasitemiz de 7 milyon 883 bin metreküp daha artacak. Bölge üreticileri yeni tesislerle birlikte 2021 yılı rakamlarıyla yılda toplam 28 milyon 160 bin lira daha fazla kazanacak” ifadelerine yer verdi.

Su tutulmaya başlanacak 7 baraj ve 1 gölettin 12 bin 270 dekar araziyi daha modern sulamaya kavuşturacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2003 yılından buyana kent genelinde sulama açılan toplam alanın ise 209 bin 410 dekara yükseleceğini açıkladı.