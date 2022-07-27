Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı

Erzurum’un Aziziye İlçesine bağlı olan Söğütlü mahallesinde sürü halinde otlak alanlara çıkan mandalar bunaltıcı sıcak hava nedeniyle serinlemek için köy yakınlarında bulunan göllere giriyor. Mandaların serinlemek için girdiği göllerde oluşturduğu görüntüler ise belgeselleri aratmıyor. Öte yandan havadan dron ile de görüntülenen mandaların su içindeki keyifli halleri görsel şölen oluştururken, yavru bir mandanın ise drondan koşarak kaçması gülümseten sahnelere neden oldu.