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Mandalar Terkos Gölü’nde serinledi
İstanbul’da sıcakların artmasıyla birlikte Arnavutköy’de mandalar Terkos Gölü’ne girerek serinledi. Mandaların göldeki halleri renkli görüntüler oluşturdu.
Çevre 08.07.2022, 09:16
İstanbul’da sıcakların artmasıyla birlikte Arnavutköy’de mandalar Terkos Gölü’ne girerek serinledi. Mandaların göldeki halleri renkli görüntüler oluşturdu.
Yaz ayının gelmesiyle beraber artan sıcaklıklar, insanların yanı sıra havyanların da yaşamını etkiliyor. Arnavutköy’de mandalar Terkos Gölü’ne girerek serinledi. Afrika belgesellerini aratmayan renkli anlar havadan görüntülendi.