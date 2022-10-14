Manda yavruları ’çakal’ tehdidi altında

Samsun’un Bafra ilçesi Kızılırmak Kuş Cenneti sınırları içinde bulunan Sarıköy Mahallesi’ndeki manda besicileri, çakalların manda yavrularını (malak) telef etmesinden yakındı.

Sarıköy Mahallesi Arnavutlar mevkisin de hayvancılıkla geçimini sağlayan Şenol Türk ve eşi Döndü Türk, besledikleri malakların (manda yavrusu) çakalların saldırısına uğrayarak telef olduğunu belirtti. Malakların çakalların saldırısına uğramasının kendilerini mağdur ettiğini belirten yöre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan çiftçilik ve hayvancılıkla uzun yıllardır uğraşan Döndü Türk, "Biz 30 senedir hayvancılık ve çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Ama malaklarımız sürekli çakalların saldırısına uğruyor. Çakallar hayvanlarımızı telef ediyor" dedi.

Çakalların hem manda yavrularını hem de tavuklarını telef ettiğini ifade eden Türk, “O kadar emek, o kadar masraf yapıyoruz. Biz bundan çocuk çoluğumuzu okutuyoruz. Sadece bizim değil komşularımızın da kaç tane hayvanı telef oldu. Ayrıca çakallar evimizi yanlarına kadar gelip tavuklarımıza da saldırıp telef ediyorlar. Güpegündüz tavuklarımıza saldırıyorlar” diye konuştu.