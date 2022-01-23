Manavgat’ta araçlar yolda mahsur kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Araçların saatlerce mahsur kaldığı karla kaplı yollarda çocuklar ise gönüllerince eğlenerek kar topu oynadı.

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı trafiği durdurdu. Yangın bölgesinden ağaç taşıyan kamyon kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde bölgede mahsur kaldı. Mahrumçalı mevkiinden Güğlen Dağı’na giden yolda ise çok sayıda aracın yardım beklediği öğrenildi. Öte yandan, yağan karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Araçların kar yağışı ile ilerleyemediği yollarda çocuklar araçlardan inerek kar topu savaşı yaptı.