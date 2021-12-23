Mamak’ta bir yıl boyunca 12 bini aşkın hayvan aşılandı

Hayvan dostu Ankara Mamak Belediyesi, sokaktaki sevimli dostlara 2021 yılı boyunca 12 bin 372 adet aşı işlemi uyguladı. Her türlü aşısının ve bakımının yapıldığı Rehabilitasyon Merkezi’nde ise bir yıl boyunca 110 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Mamak Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde kuduz aşıdan kısırlaştırmaya, iç-dış parazitten küpe takımına kadar birçok sağlık hizmetini patili dostlarımıza uygulamaya devam ediyor. Hayvan dostu Mamak Belediyesi, sokaktaki sevimli dostlara 2021 yılı boyunca 12 bin 372 adet aşı işlemi uyguladı. Her türlü aşısının ve bakımının yapıldığı Rehabilitasyon Merkezi’nde ise, bir yıl boyunca 110 sokak hayvanı sahiplendirildi.

“Minik dostlarımızı satın almayın, sahiplenin”

Bir cana dokunmaya, onlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalıştıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hayvanlar Allah’ın sessiz emanetleridir. Belediye olarak bizler de can dostların ihtiyaçlarını karşılamaya ve onların sorunlarına çözümler üretmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da minik dostlarımızı pet shoplardan almak yerine, barınağımızdaki hayvanları tercih etmesi bu açıdan çok önemli. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Sevimli dostlarımız için yapacağımız çalışmalar neticesinde de çocuklarımıza hayvan sevgisini yaşatıp, benimseteceğiz” dedi.