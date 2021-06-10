Mamak yaraları sarıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Mamak Türközü Mahallesi ve Dereboyu Caddesi’nde yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. ASKİ çalışmaları dolayısıyla ve yine ASKİ tarafından kazılan yerlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmaması sonucu oluşan hendeklerin sebep olduğu sel felaketinin ardından vatandaşları ve esnafı dinleyen Başkan Köse, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Esnaf ve vatandaşla sık sık bir araya gelerek sıkıntıları dinleyen Köse, “ Hemşehrilerimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. ASKİ’nin bölgede gerçekleştirdiği çalışmaların neticesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olup zamanında atılmayan asfalt ve kazıların sebep olduğu sel felaketi dolayısıyla hemşehrilerimiz mağdur. Ekiplerimiz olay yerinde, ilk andan itibaren teyakkuz halindeydi. Selden dolayı kapanan mahalle yollarını tekrardan ulaşıma açtık. Hanelerde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulunduk. Vatandaşlarımızın yanındayız. Afet sonucu oluşan hasarı onarma konusunda Mamak Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz, kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz. Ekiplerimiz de yine teyakkuz halinde olacak” dedi.

Mamak Belediyesi yaraları sarıyor

Sel felaketinin yaşandığı andan itibaren bölgede seferberlik ilan eden Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Bölgede hiç vakit kaybetmeden iş makineleri harekete geçerek, yağmur suyu hattı ve yağmur suyu ızgaralarını periyodik olarak temizledi.Yine işyerlerini ve evlerini su basan vatandaşların da evlerindeki sular boşaltıldı. Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri de zarar gören esnaf ve vatandaşın ev ve işyerlerini ilaçladı.